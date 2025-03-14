кремль наполіг на виключенні Келлога з переговорів через його проукраїнську позицію

Агресор попросив усунути спецпредставника Трампа Кіта Келлога від мирних переговорів щодо України через проукраїнську позицію. Про це повідомляє NBS News, передає УНН.

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Колишній генерал-лейтенант армії США Келлог не був присутній на перемовинах у лютому, що викликало запитання щодо його подальшої ролі в команді Трампа. За словами представника адміністрації США, рішення щодо його виключення було прийняте під тиском москви.

Раніше Келлог активно критикував політику адміністрації Байдена та наполягав на посиленні військової допомоги Україні як засобу тиску на терористичну рф. Однак у сформованій Трампом команді для переговорів з агресором його не було.

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Після зустрічі його спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з президентом рф стало відомо про потенційну можливість відновлення діалогу між Вашингтоном і москвою.

План Келлога: як США змінюють підхід до війни в Україні та відносин з рф

Також українська сторона погодилася на 30-денне припинення вогню, що стало результатом перемовин у Саудівській Аравії.