План Келлога: як США змінюють підхід до війни в Україні та відносин з рф

Адміністрація президента США Дональда Трампа поступово втілює план, розроблений спецпредставником США Кітом Келлогом, щодо тиску на Україну задля її примусу до переговорів із росією. Цей документ був опублікований ще минулого року і передбачав обмеження військової допомоги Києву, зміни у позиції США щодо НАТО та можливе зняття санкцій з москви. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, рішення Америки припинити постачання зброї та допомоги Україні, а також скандал між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті викликали зрозуміле обурення серед західних союзників.

Тактика Трампа з підпорядкування України і примусу країни до переговорів слідує ретельно продуманому плану, написаному і опублікованому минулого літа ніким іншим Кітом Келлогом.

Крім того, він писав у квітні минулого року, що скорочення військової допомоги Україні може бути використане для примусу Києва до переговорів.

Ось що включав в себе його план під назвою "Як зовнішня політика "Америка перш за все" знизила ризики, пов'язані з росією, під час правління адміністрації Трампа" і як він реалізується:

Витяг 1

"Ми вважаємо, що найважливішим способом, яким підхід "Америка понад усе" до національної безпеки міг би вплинути на війну в Україні, було б її запобігання. Сильний і рішучий президент, який би протистояв президенту росії володимиру путіну з жорсткою і послідовною зовнішньою політикою США щодо росії, України і НАТО, міг би перешкодити путіну віддати наказ про вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року".

Що насправді відбувається?

Незважаючи на заяви про жорстку політику щодо росії, Трамп після несподіваного телефонного дзвінка розпочав переговори з кремлем. Він наполягав на поверненні росії до G7 та відмовлявся відкрито звинувачувати москву у вторгненні в Україну. Такий підхід викликає серйозну стурбованість серед союзників США, оскільки він може бути сигналом для подальших поступок росії без гарантій безпеки для України.

"Треба рухатися далі": Рубіо прокоментував комунікаційний збій у Вашингтоні перед переговорами з Україною у Джидді

Витяг 2

"Зокрема, це означатиме офіційну політику США, спрямовану на припинення вогню і врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів. Сполучені Штати продовжать озброювати Україну і зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що росія не зробить жодних подальших кроків уперед і не нападе знову після припинення вогню або укладення мирної угоди. Однак майбутня американська військова допомога вимагатиме від України участі в мирних переговорах з росією".

Що насправді відбувається?

Після різкої сварки між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті США раптово припинили постачання озброєння Україні, а також призупинили обмін розвідданими. Це стало несподіваним ударом для українських військових, які розраховували на подальшу підтримку Вашингтона. Відсутність військової допомоги значно ускладнює оборону України та посилює позиції росії у потенційних переговорах.

Витяг 3

"Щоб переконати путіна приєднатися до мирних переговорів, президент Байден та інші лідери НАТО повинні запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити".

Що насправді відбувається?

США вже фактично реалізують цей пункт. Вашингтон заявив, що членство України в НАТО є "нереалістичним результатом переговорів", тим самим підтверджуючи тезу Келлога. Ця позиція збіглася з початком переговорів між Трампом і путіним, що лише посилює занепокоєння української влади.

Без членства в НАТО Європа залишиться сам на сам з Україною.

Велика Британія і Франція формують "коаліцію охочих" для відправки військ в Україну, щоб забезпечити виконання будь-якої мирної угоди, але це станеться тільки в тому випадку, якщо вони отримають підтримку від США, яка в даний момент не очікується.

Витяг 4

"Україну не проситимуть відмовитися від мети повернути всю свою територію, але вона погодиться використовувати дипломатію, а не силу, з розумінням того, що це вимагатиме майбутнього дипломатичного прориву, який, ймовірно, не відбудеться до того, як путін піде з посади".

Що насправді відбувається?

Ця ситуація розгортається саме так, як передбачав генерал-лейтенант Келлог у своєму плані. Американські офіційні особи один за одним виступили із заявою про те, що Україна повинна поступитися територією росії в якості плати за мир.

Ще до початку переговорів Зеленський заявив, що нереалістично очікувати військової перемоги, яка дозволить витіснити російські війська з його країни, але підкреслив, що дипломатичні зусилля в цьому напрямку не будуть припинені.

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"Доки цього не станеться, Сполучені Штати та їхні союзники зобов'язуються повністю зняти санкції з росії та нормалізувати відносини лише після того, як вона підпише мирну угоду, прийнятну для України".

Що насправді відбувається?

Вашингтон вже розглядає можливість часткового пом’якшення санкцій проти росії після припинення бойових дій. Водночас Європейський Союз і Велика Британія дотримуються жорсткішої позиції й наполягають на продовженні тиску на москву.

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"Ми також закликаємо запровадити податки на продаж російських енергоносіїв для оплати реконструкції України".

Що насправді відбувається?

Трамп заявив, що він "серйозно розглядає" можливість введення нових санкцій і мит проти росії, через те, що вона "бомбить Україну як проклята". Але немає жодних ознак того, що ці заходи будуть реалізовані після закінчення війни.

Тим часом, минулого тижня пан Трамп визнав, що йому "легше" мати справу з росією, ніж з Україною, в його зусиллях припинення трирічної війни, і підкреслив, що довіряє путіну.

"Я йому вірю, - сказав пан Трамп. - Чесно кажучи, мені все важче мати справу з Україною, і у них немає карт... Можливо, буде легше мати справу з росією".

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"Дозволивши Україні вести переговори з позиції сили, а також повідомивши росії про наслідки, якщо вона не буде дотримуватися умов майбутніх мирних переговорів, Сполучені Штати могли б досягти шляхом переговорів кінцевого результату на умовах, що відповідають інтересам США та України. Частиною цього узгодженого кінцевого результату мають бути положення, в яких ми встановлюємо довгострокову архітектуру безпеки для оборони України, яка зосереджується на двосторонньому захисті безпеки".

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Що насправді відбувається?

На практиці відсутність чітких гарантій безпеки з боку США лише посилила напруженість у відносинах між Трампом і Зеленським. Це змусило європейських союзників України шукати альтернативні способи підтримки Києва, оскільки надійність США як партнера опинилася під питанням.

Зеленський зараз пропонує часткове припинення вогню, яке призупинить дальні удари по містах і енергетичній інфраструктурі, але збереже сутички на лінії фронту, які складніше контролювати. Це дозволило б йому продемонструвати Трампу необхідність американських гарантій безпеки, оскільки в Києві вважають, що путін зрештою порушить його умови.