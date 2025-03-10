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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський вибачився перед Трампом за перепалку в Овальному кабінеті, надіславши йому листа - Віткофф

Київ • УНН

 • 23574 перегляди

Президент України Володимир Зеленський письмово вибачився перед Дональдом Трампом за перепалку в Білому домі. Спецпредставник США Стів Віткофф назвав це важливим кроком до прогресу у відносинах.

Зеленський вибачився перед Трампом за перепалку в Овальному кабінеті, надіславши йому листа - Віткофф

Президент України Володимир Зеленський вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за перепалку в Овальному кабінеті. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, зазначивши, що це був важливий крок, передає УНН.

Зеленський надіслав листа президенту. Він вибачився за весь цей інцидент, який стався в Овальному кабінеті. Я думаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами та українцями і європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії. І я хотів би охарактеризувати це як прогрес, і тому я сподіваюся, що буде досягнута угода 

- сказав Віткофф.

Нагадаємо

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.

Після цього в інтерв'ю на Fox News Володимир Зеленський визнав, що перепалка "не була доброю" для обох сторін.

Павло Башинський

Павло Башинський

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