Зеленський вибачився перед Трампом за перепалку в Овальному кабінеті, надіславши йому листа - Віткофф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський письмово вибачився перед Дональдом Трампом за перепалку в Білому домі. Спецпредставник США Стів Віткофф назвав це важливим кроком до прогресу у відносинах.
Президент України Володимир Зеленський вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за перепалку в Овальному кабінеті. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, зазначивши, що це був важливий крок, передає УНН.
Зеленський надіслав листа президенту. Він вибачився за весь цей інцидент, який стався в Овальному кабінеті. Я думаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами та українцями і європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії. І я хотів би охарактеризувати це як прогрес, і тому я сподіваюся, що буде досягнута угода
Нагадаємо
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.
Після цього в інтерв'ю на Fox News Володимир Зеленський визнав, що перепалка "не була доброю" для обох сторін.