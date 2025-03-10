Зеленський вибачився перед Трампом за перепалку в Овальному кабінеті, надіславши йому листа - Віткофф

Президент України Володимир Зеленський вибачився перед президентом США Дональдом Трампом за перепалку в Овальному кабінеті. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, зазначивши, що це був важливий крок, передає УНН.

Зеленський надіслав листа президенту. Він вибачився за весь цей інцидент, який стався в Овальному кабінеті. Я думаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами та українцями і європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії. І я хотів би охарактеризувати це як прогрес, і тому я сподіваюся, що буде досягнута угода