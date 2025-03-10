Зеленский извинился перед Трампом за перепалку в Овальном кабинете, отправив ему письмо - Виткофф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский письменно извинился перед Дональдом Трампом за перепалку в Белом доме. Специальный представитель США Стив Виткофф назвал это важным шагом к прогрессу в отношениях.
Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед президентом США Дональдом Трампом за перепалку в Овальном кабинете. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, отметив, что это был важный шаг, передает УНН.
Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за весь этот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами и украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии. И я хотел бы охарактеризовать это как прогресс, и поэтому я надеюсь, что будет достигнута сделка
Напомним
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.
После этого в интервью на Fox News Владимир Зеленский признал, что перепалка "не была хорошей" для обеих сторон.