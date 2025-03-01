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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський прокоментував перепалку в Овальному кабінеті

Київ • УНН

 • 180374 перегляди

Президент України визнав, що суперечка в Овальному кабінеті не була корисною для обох сторін.

Зеленський прокоментував перепалку в Овальному кабінеті

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю на Fox News після перепалки в Овальному кабінеті, визнав, що вона "не була доброю" для обох сторін, пише УНН.

Деталі

"Така перепалка не була доброю для обох сторін", - сказав Зеленський, якого цитує Sky News.

"Я дуже відкритий, але я не можу змінити наше українське ставлення до росії, - сказав він. - Для нас вони вбивці. Це дуже ясно для нас".

"Америка - наш друг, Європа - наш друг… росія - наш ворог. Це не означає, що ми не хочемо миру".

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті. 

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Трамп висунув умову Зеленському для відновлення переговорів зі США01.03.25, 00:28 • 68078 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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