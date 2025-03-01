Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
Киев • УНН
Президент Украины признал, что спор в Овальном кабинете не был полезен для обеих сторон.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью на Fox News после перепалки в Овальном кабинете, признал, что она "не была хорошей" для обеих сторон, пишет УНН.
Детали
"Такая перепалка не была хорошей для обеих сторон", - сказал Зеленский, которого цитирует Sky News.
"Я очень открыт, но я не могу изменить наше украинское отношение к россии, - сказал он. - Для нас они убийцы. Это очень ясно для нас".
"Америка - наш друг, Европа - наш друг... россия - наш враг. Это не значит, что мы не хотим мира".
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.
Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.
Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.
Позже Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".
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