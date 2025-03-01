Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью на Fox News после перепалки в Овальном кабинете, признал, что она "не была хорошей" для обеих сторон, пишет УНН.

Детали

"Такая перепалка не была хорошей для обеих сторон", - сказал Зеленский, которого цитирует Sky News.

"Я очень открыт, но я не могу изменить наше украинское отношение к россии, - сказал он. - Для нас они убийцы. Это очень ясно для нас".

"Америка - наш друг, Европа - наш друг... россия - наш враг. Это не значит, что мы не хотим мира".

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.

Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.

Позже Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

Трамп выдвинул условие Зеленскому для возобновления переговоров с США