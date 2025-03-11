"Треба рухатися далі": Рубіо прокоментував комунікаційний збій у Вашингтоні перед переговорами з Україною у Джидді

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34441 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 56320 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 59136 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 63732 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 75289 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60384 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58591 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 125664 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82731 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231242 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
71%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 13270 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 12536 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 11734 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14338 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 24370 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 94062 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 125670 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231249 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407321 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14425 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23384 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24215 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26135 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76492 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Треба рухатися далі": Рубіо прокоментував комунікаційний збій у Вашингтоні перед переговорами з Україною у Джидді

Київ • УНН

 • 17977 перегляди

Секретар Рубіо прокоментував нещодавній комунікаційний конфлікт між США та Україною у Вашингтоні. Сторони працюють над відновленням відносин під час переговорів у Саудівській Аравії.

"Треба рухатися далі": Рубіо прокоментував комунікаційний збій у Вашингтоні перед переговорами з Україною у Джидді

Держсекретар США Марко Рубіо перед переговорами з делегацією України у Саудівській Аравії прокоментував нещодавній комунікаційний збій у Вашингтоні, вказавши, що "треба рухатися далі", і що попри все, "основи залишаються незмінними", пише УНН.

Деталі

На запитання, чи вважає, що українці шкодують про комунікаційний збій, який нещодавно стався у Вашингтоні, Рубіо вказав: "Ну, це було не так, як це мало бути". "Я маю на увазі, що у нас були ці розмови з ними, як вони прибували. Ми пояснили їм нашу позицію. Ми дуже хотіли вести переговори. Ми відчували – я відчував – я був насправді шокований тим, що це відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили раніше. Я не міг повірити в те, що бачу. Здавалося, це не може бути реальністю, але це було".

"Але треба рухатися далі. Незважаючи на все це, основи залишаються незмінними. Посеред Європи точиться кривава дорога війна. Це небезпечна війна, і їй потрібно покласти край. І ми повинні зробити все можливе, щоб це покласти край, і тому ми їдемо до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з ними", - зазначив Рубіо.

Заяви були зроблені перед зустріччю делегації США з делегацією України 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії.

Доповнення

Українсько-американські переговори в Саудівській Аравії відбуваються в той момент, коли дві країни працюють над відновленням своїх відносин на міцній основі після перепалки в Овальному кабінеті минулого місяця між Трампом, віце-президентом США Джей Ді Венсом і Президентом України Володимиром Зеленським.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46