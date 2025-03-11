"Треба рухатися далі": Рубіо прокоментував комунікаційний збій у Вашингтоні перед переговорами з Україною у Джидді

Держсекретар США Марко Рубіо перед переговорами з делегацією України у Саудівській Аравії прокоментував нещодавній комунікаційний збій у Вашингтоні, вказавши, що "треба рухатися далі", і що попри все, "основи залишаються незмінними", пише УНН.

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На запитання, чи вважає, що українці шкодують про комунікаційний збій, який нещодавно стався у Вашингтоні, Рубіо вказав: "Ну, це було не так, як це мало бути". "Я маю на увазі, що у нас були ці розмови з ними, як вони прибували. Ми пояснили їм нашу позицію. Ми дуже хотіли вести переговори. Ми відчували – я відчував – я був насправді шокований тим, що це відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили раніше. Я не міг повірити в те, що бачу. Здавалося, це не може бути реальністю, але це було".

"Але треба рухатися далі. Незважаючи на все це, основи залишаються незмінними. Посеред Європи точиться кривава дорога війна. Це небезпечна війна, і їй потрібно покласти край. І ми повинні зробити все можливе, щоб це покласти край, і тому ми їдемо до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з ними", - зазначив Рубіо.

Заяви були зроблені перед зустріччю делегації США з делегацією України 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії.

Доповнення

Українсько-американські переговори в Саудівській Аравії відбуваються в той момент, коли дві країни працюють над відновленням своїх відносин на міцній основі після перепалки в Овальному кабінеті минулого місяця між Трампом, віце-президентом США Джей Ді Венсом і Президентом України Володимиром Зеленським.