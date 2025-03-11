"Нужно двигаться дальше": Рубио прокомментировал коммуникационный сбой в Вашингтоне перед переговорами с Украиной в Джидде

Госсекретарь США Марко Рубио перед переговорами с делегацией Украины в Саудовской Аравии прокомментировал недавний коммуникационный сбой в Вашингтоне, указав, что "нужно двигаться дальше", и что, несмотря на все, "основы остаются неизменными", пишет УНН.

Детали

На вопрос, считает ли он, что украинцы сожалеют о коммуникационном сбое, который недавно произошел в Вашингтоне, Рубио указал: "Ну, это было не так, как должно было быть". "Я имею в виду, что у нас были эти разговоры с ними, когда они прибывали. Мы объяснили им нашу позицию. Мы очень хотели вести переговоры. Мы чувствовали – я чувствовал – я был на самом деле шокирован тем, что это происходило, потому что это было полной противоположностью всему, о чем мы говорили ранее. Я не мог поверить в то, что вижу. Казалось, это не может быть реальностью, но это было".

"Но нужно двигаться дальше. Несмотря на все это, основы остаются неизменными. Посреди Европы идет кровавая, дорогостоящая война. Это опасная война, и ей нужно положить конец. И мы должны сделать все возможное, чтобы это прекратить, и поэтому мы едем в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с ними", - отметил Рубио.

Заявления были сделаны перед встречей делегации США с делегацией Украины 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии.

Дополнение

Украинско-американские переговоры в Саудовской Аравии происходят в тот момент, когда две страны работают над восстановлением своих отношений на прочной основе после перепалки в Овальном кабинете в прошлом месяце между Трампом, вице-президентом США Джей Ди Венсом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.