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США проведуть переговори окремо з росією та Україною в Саудівській Аравії цього тижня - CNN

Київ • УНН

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Високопосадовці США зустрінуться окремо з російськими та українськими представниками в Саудівській Аравії. Держсекретар Марко Рубіо планує зустрітися з українською делегацією в Джидді.

США проведуть переговори окремо з росією та Україною в Саудівській Аравії цього тижня - CNN

Вищі посадові особи адміністрації президента США Дональда Трампа зустрінуться окремо з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії цього тижня, з посиланням на джерело, знайоме з планами, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Джерело відмовилося повідомити, хто буде присутній на переговорах.

Трамп зробив попередній огляд майбутніх переговорів, сказавши журналістам на борту Air Force One у неділю: "У Саудівській Аравії, як ви знаєте, попереду великі зустрічі. Це включатиме росію, окрім України, ми побачимо, чи зможемо ми щось зробити".

Трамп висловив надію, що "цього тижня можуть відбутися деякі дуже великі речі".

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Українсько-американські переговори в Саудівській Аравії відбуваються в той момент, коли дві країни працюють над відновленням своїх відносин на міцній основі після перепалки в Овальному кабінеті минулого місяця між Трампом, віце-президентом США Джей Ді Венсом і Президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі, під час якої Трамп і Венс критикували Зеленського за війну, а український лідер відхилив кілька пунктів, найвищі чиновники США працювали над налагодженням відносин, пише CNN.

Держсекретар США Марко Рубіо, як вказано, є серед офіційних осіб США, які мають зустрітися з українськими колегами в Джидді.

"Цього буде недостатньо": Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини - ЗМІ09.03.25, 14:46 • 61688 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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