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США проведут переговоры отдельно с россией и Украиной в Саудовской Аравии на этой неделе - CNN

Киев • УНН

 • 16051 просмотра

Высокопоставленные чиновники США встретятся отдельно с российскими и украинскими представителями в Саудовской Аравии. Государственный секретарь Марко Рубио планирует встретиться с украинской делегацией в Джидде.

США проведут переговоры отдельно с россией и Украиной в Саудовской Аравии на этой неделе - CNN

Высшие должностные лица администрации президента США Дональда Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе, ссылаясь на источник, знакомый с планами, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Источник отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах.

Трамп сделал предварительный обзор предстоящих переговоров, сказав журналистам на борту Air Force One в воскресенье: "В Саудовской Аравии, как вы знаете, впереди большие встречи. Это будет включать россию, кроме Украины, мы увидим, сможем ли мы что-то сделать".

Трамп выразил надежду, что "на этой неделе могут произойти некоторые очень большие вещи".

США и Украина встретятся на следующей неделе в Джидде - МИД Саудовской Аравии07.03.25, 15:48 • 13890 просмотров

Украино-американские переговоры в Саудовской Аравии происходят в тот момент, когда две страны работают над восстановлением своих отношений на прочной основе после перепалки в Овальном кабинете в прошлом месяце между Трампом, вице-президентом США Джей Ди Венсом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи, во время которой Трамп и Венс критиковали Зеленского за войну, а украинский лидер отклонил несколько пунктов, высшие чиновники США работали над налаживанием отношений, пишет CNN.

Госсекретарь США Марко Рубио, как указано, есть среди официальных лиц США, которые должны встретиться с украинскими коллегами в Джидде.

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ09.03.25, 14:46 • 61678 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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