США проведут переговоры отдельно с россией и Украиной в Саудовской Аравии на этой неделе - CNN
Киев • УНН
Высокопоставленные чиновники США встретятся отдельно с российскими и украинскими представителями в Саудовской Аравии. Государственный секретарь Марко Рубио планирует встретиться с украинской делегацией в Джидде.
Высшие должностные лица администрации президента США Дональда Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе, ссылаясь на источник, знакомый с планами, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Источник отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах.
Трамп сделал предварительный обзор предстоящих переговоров, сказав журналистам на борту Air Force One в воскресенье: "В Саудовской Аравии, как вы знаете, впереди большие встречи. Это будет включать россию, кроме Украины, мы увидим, сможем ли мы что-то сделать".
Трамп выразил надежду, что "на этой неделе могут произойти некоторые очень большие вещи".
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Украино-американские переговоры в Саудовской Аравии происходят в тот момент, когда две страны работают над восстановлением своих отношений на прочной основе после перепалки в Овальном кабинете в прошлом месяце между Трампом, вице-президентом США Джей Ди Венсом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи, во время которой Трамп и Венс критиковали Зеленского за войну, а украинский лидер отклонил несколько пунктов, высшие чиновники США работали над налаживанием отношений, пишет CNN.
Госсекретарь США Марко Рубио, как указано, есть среди официальных лиц США, которые должны встретиться с украинскими коллегами в Джидде.
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