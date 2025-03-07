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США и Украина встретятся на следующей неделе в Джидде - МИД Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 13890 просмотра

МИД Саудовской Аравии приветствовал запланированную встречу между США и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе. Королевство продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира в Украине.

США и Украина встретятся на следующей неделе в Джидде - МИД Саудовской Аравии

Представители США и Украины встретятся на следующей неделе в Джидде на западе Саудовской Аравии, сообщило МИД королевства в пятницу, пишет УНН.

Министерство иностранных дел выражает приветствие Королевства Саудовская Аравия по поводу проведения запланированной встречи между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе

- говорится в заявлении саудовского МИД.

Министерство подтвердило, что "королевство продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира и прекращения украинского кризиса".

МИД о переговорах Украины и США 11 марта: нет информации о том, что там будут россияне07.03.25, 13:42 • 19153 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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