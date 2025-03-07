США и Украина встретятся на следующей неделе в Джидде - МИД Саудовской Аравии
Киев • УНН
МИД Саудовской Аравии приветствовал запланированную встречу между США и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе. Королевство продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира в Украине.
Представители США и Украины встретятся на следующей неделе в Джидде на западе Саудовской Аравии, сообщило МИД королевства в пятницу, пишет УНН.
Министерство иностранных дел выражает приветствие Королевства Саудовская Аравия по поводу проведения запланированной встречи между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе
Министерство подтвердило, что "королевство продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира и прекращения украинского кризиса".
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