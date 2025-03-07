МИД о переговорах Украины и США 11 марта: нет информации о том, что там будут россияне
Киев • УНН
11 марта в Саудовской Аравии состоятся двусторонние украинско-американские консультации по стратегическому партнерству. МИД Украины подтверждает отсутствие информации оParticipation российской стороны в переговорах.
Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта должны состояться между украинской и американской сторонами. У Украины нет информации о том, что там планируют быть россияне. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.
Что касается украинско-американского диалога. Он продолжается. Был разговор Андрея Ермака и Майка Уолтца. Вчера Президент сообщил, что будет встреча в Саудовской Аравии. Нам ничего не известно о том, что там должны быть россияне. Такую информацию мы не получали. Исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог
Он повторил, что у Украины нет информации о том, что там планируют быть какие-то россияне.
"Повестка дня, думаю, для всех понятна - украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. Конечно, в центре разговора о пути к миру", - отметил Тихий.
Дополнение
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф озвучил повестку дня будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.