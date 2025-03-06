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Представник Трампа розповів, про що говоритимуть Україна та США у в Саудівській Аравії

Київ • УНН

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Спецпредставник США Стів Віткофф анонсував зустріч з українською делегацією 11 березня в Саудівській Аравії. На порядку денному - основи мирної угоди та можливе припинення вогню.

Представник Трампа розповів, про що говоритимуть Україна та США у в Саудівській Аравії

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф озвучив порядок денний майбутніх переговорів США та України в Саудівській Аравії. Про це повідомляє Clash Report, пише УНН.

Порядок денний українсько-американської зустрічі в Саудівській Аравії включатиме основи угоди щодо врегулювання війни та припинення вогню 

- сказав Віткофф.

Як повідомив The Hill, ця зустріч свідчить про потепління відносин між США та Україною, які різко погіршилися після конфронтації в Овальному кабінеті між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Ми зараз обговорюємо можливість координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, в Джидді. Так що місто трохи пересувається, але це буде Саудівська Аравія. І я думаю, що ідея полягає в тому, щоб створити основу для мирної угоди і початкового припинення вогню 

- сказав Віткофф журналістам.

Віткофф також стримано висловився щодо зобов'язань відновити угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо

6 березня Володимир Зеленський напередодні заявляв, що команди України та США почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня.

Держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та радник Майк Уолтц зустрінуться з українською делегацією наступного вівторка, 11 березня.

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