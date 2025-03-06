Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Специальный представитель США Стив Виткофф анонсировал встречу с украинской делегацией 11 марта в Саудовской Аравии. В повестке дня - основы мирного соглашения и возможное прекращение огня.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф озвучил повестку дня будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Clash Report, пишет УНН.
Повестка дня украинско-американской встречи в Саудовской Аравии будет включать основы соглашения по урегулированию войны и прекращение огня
Как сообщил The Hill, эта встреча свидетельствует о потеплении отношений между США и Украиной, которые резко ухудшились после конфронтации в Oval Office между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже, возможно, в Джидде. Так что город немного смещается, но это будет Саудовская Аравия. И я думаю, что идея заключается в том, чтобы создать основу для мирного соглашения и начального прекращения огня
Виткофф также сдержанно высказался по поводу обязательств восстановить соглашение о добыче полезных ископаемых.
Напомним
6 марта Владимир Зеленский накануне заявлял, что команды Украины и США начали работать над встречей. Киев надеется на первые результаты на следующей неделе.
Госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Виткофф и советник Майк Уолтц встретятся с украинской делегацией в следующий вторник, 11 марта.