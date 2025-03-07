МЗС про переговори України та США 11 березня: немає інформації, що там мають бути росіяни

Переговори в Саудівській Аравії 11 березня мають відбутися між українською та американською сторонами. В України немає інформації, що там планують бути росіяни. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Те, що стосується українсько-американського діалогу. Він триває. Була розмова Андрія Єрмака і Майка Волца. Вчора Президент повідомив, що буде зустріч в Саудівській Аравії. Нам нічого не відомо про те, що там мають бути росіяни. Такої жодної інформації не отримували. Виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог - повідомив Тихий.

Він повторив, що в України немає інформації, що там планують бути якісь росіяни.

"Порядок денний, думаю, для всіх зрозумілий - українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток. Звісно, у центрі розмови про шлях до миру", - зазначив Тихий.

Доповнення

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф озвучив порядок денний майбутніх переговорів США та України в Саудівській Аравії 11 березня.

