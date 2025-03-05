Волц провів телефонну розмову з Єрмаком: говорили про місце і дату переговорів

Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц провів телефонну розмову з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це повідомив радник Президента України Дмитро Литвин, передає УНН.

Я завершив телефонну розмову з моїм українським колегою. Ми говорили про дату, місце, перемовну команду. Сьогодні та вчора було позитивним кроком вперед до того, щоб сказати - ми будемо вести переговори про мир й ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам й протестуємо ту сторону. Це буде важка дипломатія, але обидві сторони повинні бути залучені. Думаю, зараз ми рухаємося в позитивному напрямку