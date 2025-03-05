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Волц провів телефонну розмову з Єрмаком: говорили про місце і дату переговорів

Київ • УНН

 • 19644 перегляди

Радник Білого дому Майк Волц провів телефонну розмову з Андрієм Єрмаком щодо дати, місця та команди для переговорів. Сторони обговорили заходи зі зміцнення довіри, які планують передати російській стороні.

Волц провів телефонну розмову з Єрмаком: говорили про місце і дату переговорів

Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц провів телефонну розмову з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це повідомив радник Президента України Дмитро Литвин, передає УНН.

Я завершив телефонну розмову з моїм українським колегою. Ми говорили про дату, місце, перемовну команду. Сьогодні та вчора було позитивним кроком вперед до того, щоб сказати - ми будемо вести переговори про мир й ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам й протестуємо ту сторону. Це буде важка дипломатія, але обидві сторони повинні бути залучені. Думаю, зараз ми рухаємося в позитивному напрямку 

Радник Глави держави Дмитро Литвин підтвердив, що співрозмовником Волца був Андрій Єрмак.

Контекст

4 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно". 

Також Зеленський наголошував, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі. 

5 березня Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, в якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів, та підписати угоду про мінерали.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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