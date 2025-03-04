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Звільнення полонених та перемир’я в небі: Зеленський про перші етапи закінчення війни під сильним лідерством Трампа

Київ • УНН

 • 18568 перегляди

Україна готова до швидких переговорів щодо припинення війни, починаючи зі звільнення полонених та перемир'я в небі. Зеленський заявив про готовність працювати під керівництвом Трампа для досягнення тривалого миру.

Звільнення полонених та перемир’я в небі: Зеленський про перші етапи закінчення війни під сильним лідерством Трампа

Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський наголосив, що ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Зеленський зазначив, що Україна готова працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру.

Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду 

- написав Зеленський в Х.

Зеленський наголосив, що Київ цінує те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність.

І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це 

- додав Зеленський.

Доповнення

3 березня радник із національної безпеки США Майк Волц заявив, що відновлення перемовин щодо угоди про корисні копалини можливе за умови, що Президент України Володимир Зеленський змінить свою позицію.

4 березня CNN із посиланням на неназваних посадовців повідомляло, що Вашингтон вирішив тимчасово призупинити військову допомогу США Україні, оскільки чиновники Білого дому вимагають від Президента України Володимира Зеленського визнати розрив відносин після п’ятничної суперечки в Овальному кабінеті.

Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що Президент України Володимир Зеленський врешті-решт погодиться на участь у мирних переговорах, щоб припинити війну росії в Україні. Ця заява пролунала перед оголошенням США про призупинення військової допомоги Україні.

Анна Мурашко

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