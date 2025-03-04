Освобождение пленных и перемирие в небе: Зеленский о первых этапах окончания войны под сильным лидерством Трампа
Киев • УНН
Украина готова к быстрым переговорам о прекращении войны, начиная с освобождения пленников и перемирия в небе. Зеленский заявил о готовности работать под руководством Трампа для достижения длительного мира.
Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Зеленский подчеркнул, что никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Зеленский отметил, что Украина готова работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира.
Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении
Зеленский подчеркнул, что Киев ценит то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость.
И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это
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3 марта советник по национальной безопасности США Майк Волц заявил, что восстановление переговоров по соглашению о полезных ископаемых возможно при условии, что Президент Украины Владимир Зеленский изменит свою позицию.
4 марта CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что Вашингтон решил временно приостановить военную помощь США Украине, поскольку чиновники Белого дома требуют от Президента Украины Владимира Зеленского признать разрыв отношений после пятничной ссоры в Oval Office.
Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что Президент Украины Владимир Зеленский в конечном итоге согласится на участие в мирных переговорах, чтобы прекратить войну России в Украине. Это заявление прозвучало перед объявлением США о приостановлении военной помощи Украине.