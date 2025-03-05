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Білий дім: ідуть обговорення дати, місця та команди для переговорів, що призведе до припинення війни

Київ • УНН

 • 16382 перегляди

Радник Білого дому Майк Волц повідомив про обговорення дати, місця та команди для мирних переговорів. Трамп може відновити військову допомогу Україні за умови щирих намірів сторін вести переговори.

Білий дім: ідуть обговорення дати, місця та команди для переговорів, що призведе до припинення війни

Офіційні особи обговорюють дату, місце та команду для переговорів, що призведе до припинення війни, заявив у середу радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У понеділок Трамп припинив військову допомогу Україні. У вівторок ввечері Трамп заявив, що отримав листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому висловлюється готовність сісти за стіл переговорів.

Волц сказав, що лист був "хорошим, позитивним першим кроком". За його словами, як повідомляє Reuters, "офіційні особи в обговореннях дати, місця та команди для переговорів, що призведе до припинення війни".

"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які ми потім зробимо щодо росіян і перевіримо ту сторону", - сказав він в інтерв'ю програмі "Fox & Friends".

Волц не сказав, якими будуть заходи зі зміцнення довіри.

Трамп заявив у вівторок увечері, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини із США, що, як вказує видання, "за словами Вашингтона, має вирішальне значення для забезпечення подальшої підтримки США для оборони України".

Трамп може відновити допомогу Україні за певних умов - Білий дім05.03.25, 15:05 • 117176 переглядiв

"Я думаю, якщо ми зможемо закріпити ці переговори і рухатися до цих переговорів, і покласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи", - сказав Волц.

"Ми повинні знати, що обидві сторони щиро ведуть переговори про частковий, потім постійний мир", - зазначив він.

Доповнення

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Польща підтвердила інформацію американської сторони щодо призупинки допомоги.

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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