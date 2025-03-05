Білий дім: ідуть обговорення дати, місця та команди для переговорів, що призведе до припинення війни

Офіційні особи обговорюють дату, місце та команду для переговорів, що призведе до припинення війни, заявив у середу радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, пише УНН з посиланням на Reuters.

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У понеділок Трамп припинив військову допомогу Україні. У вівторок ввечері Трамп заявив, що отримав листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому висловлюється готовність сісти за стіл переговорів.

Волц сказав, що лист був "хорошим, позитивним першим кроком". За його словами, як повідомляє Reuters, "офіційні особи в обговореннях дати, місця та команди для переговорів, що призведе до припинення війни".

"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які ми потім зробимо щодо росіян і перевіримо ту сторону", - сказав він в інтерв'ю програмі "Fox & Friends".

Волц не сказав, якими будуть заходи зі зміцнення довіри.

Трамп заявив у вівторок увечері, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини із США, що, як вказує видання, "за словами Вашингтона, має вирішальне значення для забезпечення подальшої підтримки США для оборони України".

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"Я думаю, якщо ми зможемо закріпити ці переговори і рухатися до цих переговорів, і покласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи", - сказав Волц.

"Ми повинні знати, що обидві сторони щиро ведуть переговори про частковий, потім постійний мир", - зазначив він.

Доповнення

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Польща підтвердила інформацію американської сторони щодо призупинки допомоги.

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.