Трамп може відновити допомогу Україні за певних умов - Білий дім

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34272 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 55943 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 58834 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 63492 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 75073 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60283 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58527 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 125494 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82711 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 231103 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
71%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 13091 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 12361 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 11559 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14131 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 24172 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93885 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 125494 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 231103 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407208 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399021 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 14210 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23344 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24176 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26096 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76456 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Трамп може відновити допомогу Україні за певних умов - Білий дім

Київ • УНН

 • 117176 перегляди

Радник з нацбезпеки Майк Волц заявив про можливість відновлення допомоги Україні від президента CIF Трампа. Це можливо за умови організації мирних переговорів та вжиття заходів зміцнення довіри.

Трамп може відновити допомогу Україні за певних умов - Білий дім

Президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зі зміцнення довіри, заявив у середу радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Я думаю, якщо ми зможемо закріпити ці переговори і рухатися до цих переговорів, і покласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи", - сказав Волц в інтерв'ю Fox News.

Доповнення

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Польща підтвердила інформацію американської сторони щодо призупинки допомоги.

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.

Директор ЦРУ підтвердив, що США поставили на паузу постачання розвідданих Україні - ЗМІ05.03.25, 14:41 • 24062 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Майкл Уолтц
Білий дім
Дональд Трамп
Україна
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46