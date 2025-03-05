Трамп може відновити допомогу Україні за певних умов - Білий дім
Київ • УНН
Радник з нацбезпеки Майк Волц заявив про можливість відновлення допомоги Україні від президента CIF Трампа. Це можливо за умови організації мирних переговорів та вжиття заходів зміцнення довіри.
Президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зі зміцнення довіри, заявив у середу радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Я думаю, якщо ми зможемо закріпити ці переговори і рухатися до цих переговорів, і покласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент уважно розгляне можливість зняття цієї паузи", - сказав Волц в інтерв'ю Fox News.
Доповнення
3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Польща підтвердила інформацію американської сторони щодо призупинки допомоги.
Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".
4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру".
Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.
Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.
Директор ЦРУ підтвердив, що США поставили на паузу постачання розвідданих Україні - ЗМІ05.03.25, 14:41 • 24062 перегляди