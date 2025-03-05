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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Киев • УНН

 • 117172 просмотра

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о возможности восстановления помощи Украине от президента CIF Трампа. Это возможно при условии организации мирных переговоров и принятия мер по укреплению доверия.

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность восстановления помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и предприняты меры по укреплению доверия, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Я думаю, если мы сможем закрепить эти переговоры и двигаться к ним, и положить на стол некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы", - сказал Уолтц в интервью Fox News.

Дополнение

3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальном кабинете во время встречи Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Польша подтвердила информацию американской стороны о приостановке помощи.

Сначала сообщалось, что приостановка не затронула обмен разведданными. Однако 5 марта пресса начала писать со ссылкой на источники, что это также было поставлено на паузу. Впоследствии директор ЦРУ Джон Рэтклифф косвенно подтвердил паузу в помощи Украине "на разведывательном фронте".

4 марта, перед выступлением Трампа в Конгрессе, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как "досадную".

Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также, что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о недрах.

Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили поставки разведданных Украине - СМИ05.03.25, 14:41 • 24062 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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