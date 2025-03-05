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Белый дом: идут обсуждения даты, места и команды для переговоров, что приведут к прекращению войны

Киев • УНН

 • 16382 просмотра

Советник Белого дома Майк Уолц сообщил об обсуждении даты, места и команды для мирных переговоров. Трамп может восстановить военную помощь Украине при условии искренних намерений сторон вести переговоры.

Белый дом: идут обсуждения даты, места и команды для переговоров, что приведут к прекращению войны

Официальные лица обсуждают дату, место и команду для переговоров, что приведут к прекращению войны, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В понедельник Трамп приостановил военную помощь Украине. Во вторник вечером Трамп заявил, что получил письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором выражается готовность сесть за стол переговоров.

Уолц сказал, что письмо было "хорошим, позитивным первым шагом". По его словам, как сообщает Reuters, "официальные лица обсуждают дату, место и команду для переговоров, что приведут к прекращению войны".

"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые мы затем сделаем в отношении россиян и проверим ту сторону", - сказал он в интервью программе "Fox & Friends".

Уолц не сказал, какими будут меры по укреплению доверия.

Трамп заявил во вторник вечером, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США, что, как указывает издание, "по словам Вашингтона, имеет решающее значение для обеспечения дальнейшей поддержки США для обороны Украины".

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом05.03.25, 15:05 • 117172 просмотра

"Я думаю, если мы сможем закрепить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и положить на стол некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы", - сказал Уолц.

"Мы должны знать, что обе стороны искренне ведут переговоры о частичном, а затем постоянном мире", - отметил он.

Дополнение

3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальном кабинете во время встречи Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Польша подтвердила информацию американской стороны о приостановке помощи.

Сначала сообщалось, что приостановка не затронула обмен разведданными. Однако 5 марта пресса начала писать со ссылкой на источники, что это также было поставлено на паузу. Впоследствии директор ЦРУ Джон Рэтклифф косвенно подтвердил паузу в помощи Украине "на разведывательном фронте".

4 марта, перед выступлением Трампа в Конгрессе, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как "досадную".

Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также, что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о недрах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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