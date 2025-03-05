Волц провел телефонный разговор с Ермаком: говорили о месте и дате переговоров

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом сообщил советник Президента Украины Дмитрий Литвин, передает УНН.

Я завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера был позитивный шаг вперед к тому, чтобы сказать - мы будем вести переговоры о мире и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые затем передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены. Думаю, сейчас мы движемся в позитивном направлении