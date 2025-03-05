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Волц провел телефонный разговор с Ермаком: говорили о месте и дате переговоров

Киев • УНН

 • 19643 просмотра

Советник Белого дома Майк Волц провел телефонный разговор с Андреем Ермаком по поводу даты, места и команды для переговоров. Стороны обсудили меры по укреплению доверия, которые планируют передать российской стороне.

Волц провел телефонный разговор с Ермаком: говорили о месте и дате переговоров

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом сообщил советник Президента Украины Дмитрий Литвин, передает УНН.

Я завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера был позитивный шаг вперед к тому, чтобы сказать - мы будем вести переговоры о мире и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые затем передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены. Думаю, сейчас мы движемся в позитивном направлении 

Советник Главы государства Дмитрий Литвин подтвердил, что собеседником Уолца был Андрей Ермак.

Контекст

4 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно". 

Также Зеленский подчеркивал, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе. 

5 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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