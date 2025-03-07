США та Україна зустрінуться наступного тижня в Джидді - МЗС Саудівської Аравії
Київ • УНН
МЗС Саудівської Аравії привітало заплановану зустріч між США та Україною, яка відбудеться в Джидді наступного тижня. Королівство продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру в Україні.
Представники США та України зустрінуться наступного тижня в Джидді на заході Саудівської Аравії, повідомило МЗС королівства у п'ятницю, пише УНН.
Міністерство закордонних справ висловлює вітання Королівства Саудівська Аравія щодо проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною, яка відбудеться в Джидді наступного тижня
Міністерство підтвердило, що "королівство продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру та припинення української кризи".
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