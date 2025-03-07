США та Україна зустрінуться наступного тижня в Джидді - МЗС Саудівської Аравії

Представники США та України зустрінуться наступного тижня в Джидді на заході Саудівської Аравії, повідомило МЗС королівства у п'ятницю, пише УНН.

Міністерство закордонних справ висловлює вітання Королівства Саудівська Аравія щодо проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною, яка відбудеться в Джидді наступного тижня - ідеться у заяві саудівського МЗС.

Міністерство підтвердило, що "королівство продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру та припинення української кризи".



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