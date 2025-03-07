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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34116 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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США та Україна зустрінуться наступного тижня в Джидді - МЗС Саудівської Аравії

Київ • УНН

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МЗС Саудівської Аравії привітало заплановану зустріч між США та Україною, яка відбудеться в Джидді наступного тижня. Королівство продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру в Україні.

США та Україна зустрінуться наступного тижня в Джидді - МЗС Саудівської Аравії

Представники США та України зустрінуться наступного тижня в Джидді на заході Саудівської Аравії, повідомило МЗС королівства у п'ятницю, пише УНН.

Міністерство закордонних справ висловлює вітання Королівства Саудівська Аравія щодо проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною, яка відбудеться в Джидді наступного тижня

- ідеться у заяві саудівського МЗС.

Міністерство підтвердило, що "королівство продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру та припинення української кризи".

МЗС про переговори України та США 11 березня: немає інформації, що там мають бути росіяни 07.03.25, 13:42 • 19158 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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