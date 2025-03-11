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План Келлога: как США меняют подход к войне в Украине и отношениям с рф

Киев • УНН

 • 18961 просмотра

The Telegraph раскрывает детали реализации плана спецпредставителя США Кита Келлога по принуждению Украины к переговорам с рф. План предполагает ограничение военной помощи Киеву и возможное снятие санкций с москвы.

План Келлога: как США меняют подход к войне в Украине и отношениям с рф

Администрация президента США Дональда Трампа постепенно реализует  план, разработанный спецпредставителем США Китом Келлогом, по давлению на Украину с целью принуждения ее к переговорам с россией. Этот документ был опубликован еще в прошлом году и предусматривал ограничение военной помощи Киеву, изменения в позиции США по НАТО и возможное снятие санкций с москвы. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали 

Как сообщают СМИ, решение Америки прекратить поставки оружия и помощи Украине, а также скандал между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете вызвали понятное возмущение среди западных союзников.

Тактика Трампа по подчинению Украины и принуждению страны к переговорам следует тщательно продуманному плану, написанному и опубликованному прошлым летом никем иным, как Китом Келлогом.

Кроме того, он писал в апреле прошлого года, что сокращение военной помощи Украине может быть использовано для принуждения Киева к переговорам.

Вот что включал в себя его план под названием "Как внешняя политика "Америка прежде всего" снизила риски, связанные с россией, во время правления администрации Трампа" и как он реализуется:

Вытяг 1 

"Мы считаем, что самым важным способом, которым подход "Америка прежде всего" к национальной безопасности мог бы повлиять на войну в Украине, было бы ее предотвращение. Сильный и решительный президент, который бы противостоял президенту россии владимиру путину с жесткой и последовательной внешней политикой США по отношению к россии, Украине и НАТО, мог бы помешать путину отдать приказ о вторжении в Украину 24 февраля 2022 года".

Что на самом деле происходит?

Несмотря на заявления о жесткой политике по отношению к россии, Трамп после неожиданного телефонного звонка начал переговоры с кремлем. Он настаивал на возвращении россии в G7 и отказывался открыто обвинять москву во вторжении в Украину. Такой подход вызывает серьезную озабоченность среди союзников США, поскольку он может быть сигналом для дальнейших уступок россии без гарантий безопасности для Украины.

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Вытяг 2

"В частности, это будет означать официальную политику США, направленную на прекращение огня и урегулирование конфликта в Украине путем переговоров. Соединенные Штаты продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что россия не сделает никаких дальнейших шагов вперед и не нападет снова после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Однако будущая американская военная помощь потребует от Украины участия в мирных переговорах с россией".

Что на самом деле происходит?

После резкой ссоры между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете  США внезапно прекратили поставки оружия Украине, а также приостановили обмен разведданными. Это стало неожиданным ударом для украинских военных, которые рассчитывали на дальнейшую поддержку Вашингтона. Отсутствие военной помощи значительно усложняет оборону Украины и усиливает позиции россии в потенциальных переговорах.

Вытяг 3

"Чтобы убедить путина присоединиться к мирным переговорам, президент Байден и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный срок в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности, которые можно проверить".

Что на самом деле происходит?

США уже фактически реализуют этот пункт. Вашингтон заявил, что членство Украины в НАТО является "нереалистичным результатом переговоров", тем самым подтверждая тезис Келлога. Эта позиция совпала с началом переговоров между Трампом и путиным, что лишь усиливает беспокойство украинской власти.

Без членства в НАТО Европа останется один на один с Украиной.

Великобритания и Франция формируют "коалицию желающих" для отправки войск в Украину, чтобы обеспечить выполнение любого мирного соглашения, но это произойдет только в том случае, если они получат поддержку от США, которая в данный момент не ожидается.

Вытяг 4

"Украину не попросят отказаться от цели вернуть всю свою территорию, но она согласится использовать дипломатию, а не силу, с пониманием того, что это потребует будущего дипломатического прорыва, который, вероятно, не произойдет до тех пор, пока путин не уйдет с поста".

Что на самом деле происходит?

Эта ситуация разворачивается именно так, как предсказывал генерал-лейтенант Келлог в своем плане. Американские официальные лица один за другим выступили с заявлением о том, что Украина должна уступить территорию россии в качестве платы за мир.

Еще до начала переговоров Зеленский заявил, что нереалистично ожидать военной победы, которая позволит вытеснить российские войска из его страны, но подчеркнул, что дипломатические усилия в этом направлении не будут прекращены.

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Вытяг 5

"Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты и их союзники обязуются полностью снять санкции с россии и нормализовать отношения только после того, как она подпишет мирное соглашение, приемлемое для Украины".

Что на самом деле происходит?

Вашингтон уже рассматривает возможность частичного смягчения санкций против россии после прекращения боевых действий. В то же время Европейский Союз и Великобритания придерживаются более жесткой позиции и настаивают на продолжении давления на москву.

Вытяг 6

"Мы также призываем ввести налоги на продажу российских энергоносителей для оплаты реконструкции Украины".

Что на самом деле происходит?

Трамп заявил, что он "серьезно рассматривает" возможность введения новых санкций и пошлин против россии, из-за того, что она "бомбит Украину как проклятая". Но нет никаких признаков того, что эти меры будут реализованы после окончания войны.

Тем временем, на прошлой неделе господин Трамп признал, что ему "легче" иметь дело с россией, чем с Украиной, в его усилиях по прекращению трехлетней войны, и подчеркнул, что доверяет путину.

"Я ему верю, - сказал господин Трамп. - Честно говоря, мне все труднее иметь дело с Украиной, и у них нет карт... Возможно, будет легче иметь дело с россией".

Вытяг 7

"Позволив Украине вести переговоры с позиции силы, а также сообщив России о последствиях, если она не будет соблюдать условия будущих мирных переговоров, Соединенные Штаты могли бы достичь путем переговоров конечного результата на условиях, соответствующих интересам США и Украины. Часть этого согласованного конечного результата должны быть положения, в которых мы устанавливаем долгосрочную архитектуру безопасности для обороны Украины, которая сосредоточена на двусторонней защите безопасности".

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Что на самом деле происходит?

На практике отсутствие четких гарантий безопасности со стороны США лишь усилило напряженность в отношениях между Трампом и Зеленским. Это заставило европейских союзников Украины искать альтернативные способы поддержки Киева, поскольку надежность США как партнера оказалась под вопросом.

Зеленский сейчас предлагает частичное прекращение огня, которое приостановит дальние удары по городам и энергетической инфраструктуре, но сохранит столкновения на линии фронта, которые сложнее контролировать. Это позволило бы ему продемонстрировать Трампу необходимость американских гарантий безопасности, поскольку в Киеве считают, что путин в конечном итоге нарушит его условия.

Алина Волянская

Алина Волянская

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