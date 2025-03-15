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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Київ • УНН

 • 177366 перегляди

Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні. Келлог буде напряму спілкуватися з Володимиром Зеленським, незважаючи на тиск москви через його проукраїнську позицію.

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що генерал Кіт Келлогг призначений спеціальним посланником в Україні і буде напряму спілкуватися з Президентом України Володимиром Зеленським та українським керівництвом, передає УНН.

Я радий повідомити вам, що генерал Кіт Келлогг призначений спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлогг, високоповажний військовий експерт, буде напряму спілкуватися з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і у них дуже хороші робочі відносини. Вітаємо генерала Келлогга! 

- написав Трамп.

Трамп запевнив, що путін не змушував Віткоффа чекати на зустріч понад дев'ять годин15.03.2025, 19:39 • 103288 переглядiв

Додамо 

У лютому ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав указ про призначення Кіта Келлога своїм спеціальним представником по Україні та росії.

Келлог про Трампа: довіряю йому й вірю, що війна в Україні завершиться найближчим часом 26.02.2025, 11:05 • 29104 перегляди

Днями NBS News повідомив, що агресор попросив усунути спецпредставника Трампа Кіта Келлога від мирних переговорів по Україні через проукраїнську позицію.

Колишній генерал-лейтенант армії США Келлог не був присутній на переговорах у лютому, що викликало питання щодо його подальшої ролі в команді Трампа. За словами представника адміністрації США, рішення про його виключення було прийнято під тиском москви. 

Раніше Келлог активно критикував політику адміністрації Байдена і наполягав на посиленні військової допомоги Україні як засобі тиску на терористичну рф. Однак у сформованій Трампом команді для переговорів з агресором його не було. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Кіт Келлогг
Дональд Трамп
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