Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні
Київ • УНН
Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні. Келлог буде напряму спілкуватися з Володимиром Зеленським, незважаючи на тиск москви через його проукраїнську позицію.
Президент США Дональд Трамп заявив, що генерал Кіт Келлогг призначений спеціальним посланником в Україні і буде напряму спілкуватися з Президентом України Володимиром Зеленським та українським керівництвом, передає УНН.
Я радий повідомити вам, що генерал Кіт Келлогг призначений спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлогг, високоповажний військовий експерт, буде напряму спілкуватися з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і у них дуже хороші робочі відносини. Вітаємо генерала Келлогга!
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У лютому ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав указ про призначення Кіта Келлога своїм спеціальним представником по Україні та росії.
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Днями NBS News повідомив, що агресор попросив усунути спецпредставника Трампа Кіта Келлога від мирних переговорів по Україні через проукраїнську позицію.
Колишній генерал-лейтенант армії США Келлог не був присутній на переговорах у лютому, що викликало питання щодо його подальшої ролі в команді Трампа. За словами представника адміністрації США, рішення про його виключення було прийнято під тиском москви.
Раніше Келлог активно критикував політику адміністрації Байдена і наполягав на посиленні військової допомоги Україні як засобі тиску на терористичну рф. Однак у сформованій Трампом команді для переговорів з агресором його не було.