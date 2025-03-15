Трамп запевнив, що путін не змушував Віткоффа чекати на зустріч понад дев'ять годин

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін не змушував його "глибокошановного посла та спеціального представника" Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин. Про це він повідомив у Truth Social, передає УНН.

Вчора ввечері я прочитав, що президент росії володимир путін змусив мого глибокошановного посла та спеціального представника Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин, хоча насправді жодного очікування не було. Відбулися й інші зустрічі з іншими представниками росії, і, очевидно, вони зайняли деякий час, але вони були дуже продуктивними. З цього моменту все пішло швидко та ефективно, і всі ознаки, як я сподіваюся, дуже добрі! На закінчення, не було жодного дев'ятигодинного очікування або взагалі жодного очікування! - написав Трамп.

За словами президента США, єдина причина, через яку ЗМІ "вигадали" цю історію, - це спробувати принизити.

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... вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини. Ось чому вони втратили свої рейтинги, свою аудиторію та повагу - різко резюмував Трамп.

Нагадаємо

Раніше Sky News повідомляли, що спецпосланець президента США Стів Віткофф чекав вісім годин зустрічі з главою кремля володимиром путіним. Російський диктатор у цей час зустрічався з олександром лукашенком.