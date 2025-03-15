Трамп запевнив, що путін не змушував Віткоффа чекати на зустріч понад дев'ять годин

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30257 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46892 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51451 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 57024 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 69094 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57224 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56307 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120556 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82147 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226978 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21685 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12587 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18536 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17312 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18877 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 89046 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120556 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226978 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403874 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396255 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11285 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17413 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18645 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21796 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75374 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Трамп запевнив, що путін не змушував Віткоффа чекати на зустріч понад дев'ять годин

Київ • УНН

 • 103288 перегляди

Дональд Трамп заявив, що путін не змушував Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин. За його словами, ЗМІ вигадали цю історію.

Трамп запевнив, що путін не змушував Віткоффа чекати на зустріч понад дев'ять годин

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін не змушував його "глибокошановного посла та спеціального представника" Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин. Про це він повідомив у Truth Social, передає УНН.

Вчора ввечері я прочитав, що президент росії володимир путін змусив мого глибокошановного посла та спеціального представника Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин, хоча насправді жодного очікування не було. Відбулися й інші зустрічі з іншими представниками росії, і, очевидно, вони зайняли деякий час, але вони були дуже продуктивними. З цього моменту все пішло швидко та ефективно, і всі ознаки, як я сподіваюся, дуже добрі! На закінчення, не було жодного дев'ятигодинного очікування або взагалі жодного очікування! 

- написав Трамп.

За словами президента США, єдина причина, через яку ЗМІ "вигадали" цю історію, - це спробувати принизити.

Віткофф, Рубіо та Волц приїдуть у Мар-а-Лаго до Трампа на доповідь про зустріч з путіним - CNN15.03.2025, 17:44 • 86765 переглядiв

... вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини. Ось чому вони втратили свої рейтинги, свою аудиторію та повагу 

- різко резюмував Трамп.

Нагадаємо

Раніше Sky News повідомляли, що спецпосланець президента США Стів Віткофф чекав вісім годин зустрічі з главою кремля володимиром путіним. Російський диктатор у цей час зустрічався з олександром лукашенком.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19