Віткофф, Рубіо та Волц приїдуть у Мар-а-Лаго до Трампа на доповідь про зустріч з путіним - CNN

Спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними проведе в Мар-а-Лаго дебрифінг з президентом США Дональдом Трампом і його високопосадовцями з національної безпеки щодо його зустрічі з російським диктатором володимиром путіним, з посиланням на джерело, знайоме з обговоренням, повідомляє CNN, пише УНН.

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Очікується, що там також будуть присутні державний секретар США Марко Рубіо та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, додало джерело.

Ця трійка головних помічників Трампа стала ядром команди, яка намагається домовитися про припинення війни в Україні", вказує видання. Усі троє зустрілися з високопосадовцями Росії в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії наприкінці минулого місяця, тоді як Волц і Рубіо зустрілися з українськими офіційними особами в Джидді цього тижня, перш ніж Віткофф продовжив зустрічі у москві.

Приватний літак Віткоффа приземлився у Форт-Лодердейлі у США в п’ятницю ввечері, згідно з даними трекерів. У нього був насичений тиждень подорожей, він зупинявся в Абу-Дабі, Досі, москві та Баку, перш ніж відправитися додому.

Рубіо сказав, що вони зберуться разом, щоб обговорити росію та Україну, коли Віткофф повернеться до США. Рубіо вилетів до Флориди після приземлення у Вашингтоні у п’ятницю вдень після саміту G7 у Канаді.

"Ми збираємося знову зібратися, і президент матиме доступні для нього варіанти, рішення будуть ухвалені після цього", - сказав Рубіо журналістам у п’ятницю, відповідаючи на запитання CNN про зустріч Віткоффа з путіним.

Рубіо "обережно оптимістичний" щодо переговорів з рф