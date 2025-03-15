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Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Киев • УНН

 • 86763 просмотра

Спецпредставитель США Стив Виткофф проведет дебрифинг с Трампом по встрече с путиным. Госсекретарь Рубио и советник Волц также будут присутствовать на встрече.

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Специальный представитель США Стив Уиткофф в эти выходные проведет в Мар-а-Лаго дебрифинг с президентом США Дональдом Трампом и его высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности относительно его встречи с российским диктатором владимиром путиным, со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что там также будут присутствовать государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, добавил источник.

Эта тройка главных помощников Трампа стала ядром команды, которая пытается договориться о прекращении войны в Украине, указывает издание. Все трое встретились с высокопоставленными чиновниками россии в Эр-Рияде в Саудовской Аравии в конце прошлого месяца, тогда как Уолтц и Рубио встретились с украинскими официальными лицами в Джидде на этой неделе, прежде чем Уиткофф продолжил встречи в москве.

Частный самолет Уиткоффа приземлился в Форт-Лодердейле в США в пятницу вечером, согласно данным трекеров. У него была насыщенная неделя путешествий, он останавливался в Абу-Даби, Дохе, москве и Баку, прежде чем отправиться домой.

Рубио сказал, что они соберутся вместе, чтобы обсудить россию и Украину, когда Уиткофф вернется в США. Рубио вылетел во Флориду после приземления в Вашингтоне в пятницу днем после саммита G7 в Канаде.

"Мы собираемся снова собраться, и президент будет иметь доступные для него варианты, решения будут приняты после этого", - сказал Рубио журналистам в пятницу, отвечая на вопрос CNN о встрече Уиткоффа с путиным.

Рубио "осторожно оптимистичен" по поводу переговоров с рф15.03.25, 09:55 • 22587 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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