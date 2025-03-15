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Рубио "осторожно оптимистичен" по поводу переговоров с рф

Киев • УНН

 • 22587 просмотра

Госсекретарь США заявил об осторожном оптимизме относительно переговоров с Россией о 30-дневном прекращении огня в Украине. США доводят до сведения рф, что взаимность является ключом к миру.

Рубио "осторожно оптимистичен" по поводу переговоров с рф

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "есть основания быть осторожно оптимистичным" после обсуждения с россией предложения о 30-дневном прекращении огня в войне рф против Украины. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи глав дипломатий стран G7 14 марта, пишет УНН.

Детали

"(13 марта), по нашему мнению, произошло очень позитивное и продуктивное взаимодействие с президентом путиным и специальным посланником Уиткоффом. Очевидно, он возвращается. Он должен вернуться, и, надеюсь, мы соберемся на этих выходных. Мы подробнее изучим российскую позицию и определимся - потом президент определит, какие дальнейшие шаги", - отметил Рубио.

"Достаточно сказать, что я считаю, что есть основания быть осторожно оптимистичным, но по той же причине мы продолжаем признавать, что это тяжелая и сложная ситуация. Это будет непросто. Это не будет просто. Но мы, конечно, чувствуем, что мы, по крайней мере, на несколько шагов приблизились к прекращению этой войны и установлению мира, но это еще долгий путь. Это путешествие из многих шагов. Но это позитивный импульс. Очевидно, мы увидим, что готовы сделать россия и другие. Это, очевидно, не только россия; это должны быть вещи, приемлемые для Украины", - указал госсекретарь США.

Но, по его словам, "это была хорошая неделя на этом фронте, но впереди еще много работы". "Но есть основания быть осторожно оптимистичным, но мы узнаем больше, когда вернется специальный посланник Уиткофф, посол Уиткофф, и мы будем иметь возможность собраться и обсудить это. И, очевидно, президент является тем, кто принимает окончательное решение относительно следующих шагов Соединенных Штатов", - отметил Рубио.

Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" относительно этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина относительно перемирия с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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