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Рубіо "обережно оптимістичний" щодо переговорів з рф

Київ • УНН

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Держсекретар США заявив про обережний оптимізм щодо переговорів з росією про 30-денне припинення вогню в Україні. США доводять до відома рф, що взаємність є ключем до миру.

Рубіо "обережно оптимістичний" щодо переговорів з рф

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що "є підстави бути обережно оптимістичним" після обговорення з росією пропозиції про 30-денне припинення вогню у війні рф проти України. Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі голів дипломатій країн G7 14 березня, пише УНН.

Деталі

"(13 березня), на нашу думку, відбулася дуже позитивна та продуктивна взаємодія з президентом путіним і спеціальним посланцем Віткоффом. Очевидно, він повертається. Він повинен повернутися, і, сподіваюся, ми зберемося на цих вихідних. Ми детальніше вивчимо російську позицію і визначимося - потім президент визначить, які подальші кроки", - зазначив Рубіо.

"Достатньо сказати, що я вважаю, що є підстави бути обережно оптимістичним, але з тієї ж причини ми продовжуємо визнавати, що це важка і складна ситуація. Це буде непросто. Це не буде просто. Але ми, звичайно, відчуваємо, що ми принаймні на кілька кроків наблизилися до припинення цієї війни та встановлення миру, але це ще довгий шлях. Це подорож із багатьох кроків. Але це позитивний імпульс. Очевидно, ми побачимо, що готові зробити росія та інші. Це, очевидно, не тільки росія; це мають бути речі, прийнятні для України", - вказав держсекретар США.

Але, з його слів, "це був хороший тиждень на цьому фронті, але попереду ще багато роботи". "Але є підстави бути обережно оптимістичним, але ми дізнаємося більше, коли повернеться спеціальний посланець Віткофф, посол Віткофф, і ми матимемо можливість зібратися та обговорити це. І, очевидно, президент є тим, хто приймає остаточне рішення щодо наступних кроків Сполучених Штатів", - зазначив Рубіо.

Нагадаємо

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним 13 березня.

Того дня російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Але, за його словами, "є нюанси" щодо цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

Згодом у росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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