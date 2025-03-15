Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что путин не заставлял Стива Уиткоффа ждать более девяти часов. По его словам, СМИ выдумали эту историю.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин не заставлял его "глубокоуважаемого посла и специального представителя" Стива Уиткоффа ждать более девяти часов. Об этом он сообщил в Truth Social, передает УНН.
Вчера вечером я прочитал, что президент россии владимир путин заставил моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания не было. Состоялись и другие встречи с другими представителями россии, и, очевидно, они заняли некоторое время, но они были очень продуктивными. С этого момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как я надеюсь, очень хорошие! В заключение, не было никакого девятичасового ожидания или вообще никакого ожидания!
По словам президента США, единственная причина, по которой СМИ "выдумали" эту историю, — это попытаться унизить.
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN15.03.2025, 17:44 • 86763 просмотра
... они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости. Вот почему они потеряли свои рейтинги, свою аудиторию и уважение
Напомним
Ранее Sky News сообщали, что спецпосланник президента США Стив Виткофф ждал восемь часов встречи с главой кремля владимиром путиным. Российский диктатор в это время встречался с александром лукашенко.