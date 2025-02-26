Келлог про Трампа: довіряю йому й вірю, що війна в Україні завершиться найближчим часом

Спеціальний представник президента США з питань України та рф Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп як президент досягнув просто вражаючих результатів за 35 днів. Келлог довіряє Трампу та вірить, що війна проти України завершиться найближчим часом.

Про це він розповів FOX News, передає УНН.

Це класичний Трамп. Я маю на увазі, ми вже були з ним раніше…Він найкращий укладач угод. Я просто, знаєте майже приголомшено мовчиш після 35 днів того, що він робить. Я повертаюся до книги, яку я давно читав під назвою "Президентське командування" Пітера Родмана. Він сказав, що в успішних президентах є дві чудові риси. Одна — це вміння спілкуватися, а інша — здатність покладатися на інстинкти - сказав Келлог.

Келлог наголосив, що ці риси у Трампа зашкалюють.Він зазначив, що попередній президент Джо Байден не розмовляв ні з Кім Чен Ином, ні з володимиром путіним. Тим часом як Трамп одразу виходить на зв'язок.

Він знає, що має поговорити з кожним, хто братиме участь у укладанні угод. І він робить це винятково добре. І дуже цікаво спостерігати, як він працює не лише з Україною зараз, а й із росією. Що він робить з Китаєм, що він робить із Південною та Латинською Америкою. Він це абсолютний майстер-клас того, як бути президентом і як керувати. І це він робить. І через 35 днів він отримав просто вражаючі результати. І я дуже позитивно ставлюся до того, що він збирається робити з цією війною - стверджує Келлог.

Келлог також висловив впевненість в тому, що війна в Україні завершиться найближчим часом.

Я абсолютно вірю та довіряю йому, що ця війна завершиться найближчим часом. Я дуже впевнений - наголосив Келлог.

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Доповнення

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "чув" про можливий візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Він також сказав, що "не проти такого візиту".

Як раніше писав УНН Президент України планує зустрітися з Трампом 28 лютого 2025 року для підписання угоди про видобуток корисних копалин.

25 лютого Україна погодила умови угоди про корисні копалини зі США, підписання може відбутися 28 лютого у Вашингтоні. Документ має на меті покращити відносини з адміністрацією Трампа та зміцнити безпекові зобов'язання.

Додамо

Трамп за 35 днів свого президентства встиг сколихнути Європу та Америку суперечливими заявами та діями. Видання Politico опублікувало матеріал, в якому розглядається, як Дональд Трамп, повернувшись до політичної арени, підтримує інтереси росії та володимира путіна.

Днями Трамп відмовився називати путіна диктатором, проте розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".