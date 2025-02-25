Україна може підписати угоду зі США щодо корисних копалин 28 лютого у Вашингтоні - ЗМІ
Київ • УНН
Україна погодила умови угоди про корисні копалини зі США, підписання може відбутися 28 лютого у Вашингтоні. Документ має на меті покращити відносини з адміністрацією Трампа та зміцнити безпекові зобов'язання.
Україна та США можуть підписати угоду щодо українських корисних копалин вже цієї п’ятниці, 28 лютого. Підписання угоди може відбутися у Вашингтоні. Про це повідомляє Barron's з посиланням на AFP, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Україна погодила умови угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами і може підписати її вже в п'ятницю.
Зараз урядовці працюють над деталями. Наразі ми розглядаємо візит до Вашингтона в п’ятницю для підписання угоди
Нагадаємо
Київ погодив умови з Вашингтоном щодо угоди з мінералів, яка, як сподіваються українські чиновники, поліпшить відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа і прокладе шлях до довгострокових зобов'язань США з безпеки.