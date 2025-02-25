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Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9714 просмотра

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Украина согласовала условия соглашения о полезных ископаемых с США, подписание может состояться 28 февраля в Вашингтоне. Документ имеет целью улучшить отношения с администрацией Трампа и укрепить обязательства по безопасности.

Украина и США могут подписать соглашение по украинским полезным ископаемым уже в эту пятницу, 28 февраля. Подписание соглашения может состояться в Вашингтоне. Об этом сообщает Barron's со ссылкой на AFP, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Украина согласовала условия соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами и может подписать его уже в пятницу.

Сейчас чиновники работают над деталями. Сейчас мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения 

- сказал AFP высокопоставленный украинский чиновник.

Напомним

Киев согласовал условия с Вашингтоном по сделке по минералам, которая, как надеются украинские чиновники, улучшит отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США по безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
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donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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