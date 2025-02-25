Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Украина и США могут подписать соглашение по украинским полезным ископаемым уже в эту пятницу, 28 февраля. Подписание соглашения может состояться в Вашингтоне. Об этом сообщает Barron's со ссылкой на AFP, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Украина согласовала условия соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами и может подписать его уже в пятницу.

Сейчас чиновники работают над деталями. Сейчас мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения - сказал AFP высокопоставленный украинский чиновник.

Напомним

Киев согласовал условия с Вашингтоном по сделке по минералам, которая, как надеются украинские чиновники, улучшит отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США по безопасности.