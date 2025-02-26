Зеленський їде у Вашингтон 28 лютого: Трамп заявив, що "не проти"
Київ • УНН
Президент США не заперечує проти візиту Зеленського до Вашингтона в п'ятницю, 28 лютого. Трамп також заявив про прогрес в угоді щодо корисних копалин.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "чув" про можливий візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Він також сказав, що "не проти такого візиту". Про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами, пише УНН.
Я чув, що він приїжджає в п'ятницю, звичайно, я не проти, якщо він хоче,
Коментуючи питання угоди про корисні копалини України, лідер США заявив, що країни "майже домовилися".
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Як раніше писав УНН Президент України планує зустрітися з Трампом 28 лютого 2025 року для підписання угоди про видобуток корисних копалин.
25 лютого Україна погодила умови угоди про корисні копалини зі США, підписання може відбутися 28 лютого у Вашингтоні. Документ має на меті покращити відносини з адміністрацією Трампа та зміцнити безпекові зобов'язання.
Як раніше повідомляло Financial Times вкрай обтяжливі умови початкового проєкту - який президент Дональд Трамп презентував як спосіб відшкодування Україною США за військову та фінансову допомогу після повномасштабного вторгнення росії 2022 року - викликали обурення в Києві та інших європейських столицях.
Після того, як президент Володимир Зеленський відхилив цей початковий текст минулого тижня, Трамп назвав його "диктатором".