Трамп прокомментировал предстоящий визит Зеленского в Вашингтон
Киев • УНН
Президент США не возражает против визита Зеленского в Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Трамп также заявил о прогрессе в соглашении по полезным ископаемым.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он также сказал, что "не против такого визита". Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.
Я слышал, что он приезжает в пятницу, конечно, я не против, если он хочет,
Комментируя вопрос соглашения о полезных ископаемых Украины, лидер США заявил, что страны "почти договорились".
Напомним
Как ранее писал УНН Президент Украины планирует встретиться с Трампом 28 февраля 2025 года для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.
25 февраля Украина согласовала условия соглашения о полезных ископаемых с США, подписание может состояться 28 февраля в Вашингтоне. Документ имеет целью улучшить отношения с администрацией Трампа и укрепить обязательства по безопасности.
Как ранее сообщало Financial Times крайне обременительные условия первоначального проекта - который президент Дональд Трамп представил как способ возмещения Украиной США за военную и финансовую помощь после полномасштабного вторжения России в 2022 году - вызвали возмущение в Киеве и других европейских столицах.
После того, как президент Владимир Зеленский отклонил этот первоначальный текст на прошлой неделе, Трамп назвал его "диктатором".