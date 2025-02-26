Трамп прокомментировал предстоящий визит Зеленского в Вашингтон

ukenru
Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
20:31 • 36698 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
20:10 • 39349 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
18:54 • 57550 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 73582 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 77456 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 74739 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 71484 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 64198 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105503 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
25 февраля, 10:03 • 109276 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Как сократилось население Украины из-за войны - новые данные Института демографии

Как сократилось население Украины из-за войны - новые данные Института демографии

25 февраля, 14:03 • 28490 просмотра
Буданов поставил под сомнение достижение в этом году устойчивого мира

Буданов поставил под сомнение достижение в этом году устойчивого мира

25 февраля, 14:08 • 40449 просмотра
Британия инициирует встречу европейских лидеров для обсуждения войны в Украине

Британия инициирует встречу европейских лидеров для обсуждения войны в Украине

25 февраля, 14:24 • 33878 просмотра
Среди 4,5 млн украинцев, выехавших за границу, почти четверть - мужчины

Среди 4,5 млн украинцев, выехавших за границу, почти четверть - мужчины

25 февраля, 16:11 • 24316 просмотра
В Харькове военнослужащий сбросил мужчину с велосипеда: в ТЦК заявляют, что мужчина находился в СЗЧ

В Харькове военнослужащий сбросил мужчину с велосипеда: в ТЦК заявляют, что мужчина находился в СЗЧ

18:15 • 23169 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 139910 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 193964 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 272374 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 275721 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 250077 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 102790 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 111047 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 111877 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 135189 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 147092 просмотра
Актуальное
Трамп прокомментировал предстоящий визит Зеленского в Вашингтон

Трамп прокомментировал предстоящий визит Зеленского в Вашингтон

Киев  •  УНН

 • 3020 просмотра

Read in English

Президент США не возражает против визита Зеленского в Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Трамп также заявил о прогрессе в соглашении по полезным ископаемым.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он также сказал, что "не против такого визита". Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Я слышал, что он приезжает в пятницу, конечно, я не против, если он хочет,

- заявил американский президент.

Комментируя вопрос соглашения о полезных ископаемых Украины, лидер США заявил, что страны "почти договорились".

Напомним

Как ранее писал УНН Президент Украины планирует встретиться с Трампом 28 февраля 2025 года для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

25 февраля Украина согласовала условия соглашения о полезных ископаемых с США, подписание может состояться 28 февраля в Вашингтоне. Документ имеет целью улучшить отношения с администрацией Трампа и укрепить обязательства по безопасности.

Как ранее сообщало Financial Times крайне обременительные условия первоначального проекта - который президент Дональд Трамп представил как способ возмещения Украиной США за военную и финансовую помощь после полномасштабного вторжения России в 2022 году - вызвали возмущение в Киеве и других европейских столицах.

После того, как президент Владимир Зеленский отклонил этот первоначальный текст на прошлой неделе, Трамп назвал его "диктатором".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
belii-domБелый дом
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы