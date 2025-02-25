Буданов поставив під сумнів досягнення у цьому році сталого миру

Начальник ГУР Кирило Буданов вірить в те, що у цьому році можливо досягти режиму припинення вогню, проте сталий, довгий мир він поставив під сумнів, адже стратегічна ціль рф не змінна. Таку думку він висловив під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", передає кореспондент УНН.

Чи вірю я в те, що у 2025 році можливо досягти режиму припинення вогню та миру? Це до речі абсолютно різні речі - режим припинення вогню і мир. В припинення вогню я віру. В сталий, довгий мир, я залишу це під сумнівом, але нехай це буде моя особиста думка. Тому що стратегічна ціль рф не змінна - сказав Буданов.

Він наголосив, що росія не зможе зараз досягти своєї мети, тому абсолютно очевидно, що вона буде далі шукати шляхи, як її досягати.

"А тут будуть всі форми та методи роботи - гібридні загрози, які зрештою можуть в будь-який момент перерости в те, що відбувається зараз. Питання окупованих територій нікуди не дінеться якщо просто зупинити вогонь. Це Дамоклів меч. Це проблема і для них, і для нас. Ми не визнаємо окупацію, вони не визнають, те, що ми її не визнаємо. Тобто це буде постійною проблемою. Але в режим припинення вогню в цілому, я вірю. Це абсолютно реально", - заявив Буданов.

Доповнення

Буданов пояснював, що росія бачить себе імперією, тому вона не зупиниться й буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, внутрішньо-соціальними методами досягти поглинання України.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що росії потрібне припинення вогню "для передишки та продовження агресії".

Президент США Дональд Трамп вірить, що путін хоче припинити бойові дії.

Також Трамп заявив 24 лютого, що війна в Україні може закінчитися "протягом декількох тижнів".