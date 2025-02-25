Буданов поставив під сумнів досягнення у цьому році сталого миру

ukenru
15 березня, 19:03 • 118994 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177727 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144167 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136143 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115898 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107197 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102682 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139254 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133598 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127995 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 29183 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 20467 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 20873 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 31782 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 18272 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139255 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138285 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272576 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301490 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 1475 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52176 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110705 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133599 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116114 перегляди
Актуальне
Буданов поставив під сумнів досягнення у цьому році сталого миру

Буданов поставив під сумнів досягнення у цьому році сталого миру

Київ • УНН

 • 48262 перегляди

Керівник ГУР вважає можливим припинення вогню у 2025 році, але сумнівається у досягненні сталого миру. За його словами, стратегічна мета РФ щодо України залишається незмінною.

Начальник ГУР Кирило Буданов вірить в те, що у цьому році можливо досягти режиму припинення вогню, проте сталий, довгий мир він поставив під сумнів, адже стратегічна ціль рф не змінна. Таку думку він висловив під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", передає кореспондент УНН

 Чи вірю я в те, що у 2025 році можливо досягти режиму припинення вогню та миру? Це до речі абсолютно різні речі - режим припинення вогню і мир. В припинення вогню я віру. В сталий, довгий мир, я залишу це під сумнівом, але нехай це буде моя особиста думка. Тому що стратегічна ціль рф не змінна

- сказав Буданов. 

 Він наголосив, що росія не зможе зараз досягти своєї мети, тому абсолютно очевидно, що вона буде далі шукати шляхи, як її досягати. 

 "А тут будуть всі форми та методи роботи - гібридні загрози, які зрештою можуть в будь-який момент перерости в те, що відбувається зараз. Питання окупованих територій нікуди не дінеться якщо просто зупинити вогонь. Це Дамоклів меч. Це проблема і для них, і для нас. Ми не визнаємо окупацію, вони не визнають, те, що ми її не визнаємо. Тобто це буде постійною проблемою. Але в режим припинення вогню в цілому, я вірю. Це абсолютно реально", - заявив Буданов. 

 Доповнення

 Буданов пояснював, що росія бачить себе імперією, тому вона не зупиниться й буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, внутрішньо-соціальними методами досягти поглинання України. 

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що росії потрібне припинення вогню "для передишки та продовження агресії".

Президент США Дональд Трамп вірить, що путін хоче припинити бойові дії.

Також Трамп заявив 24 лютого, що війна в Україні може закінчитися "протягом декількох тижнів". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
sluzhba-zovnishnoi-rozvidky-ukrainyСлужба зовнішньої розвідки України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
donald-trampДональд Трамп
kyrylo-budanovКирило Буданов
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами