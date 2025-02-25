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Буданов поставил под сомнение достижение в этом году устойчивого мира

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Руководитель ГУР считает возможным прекращение огня в 2025 году, но сомневается в достижении устойчивого мира. По его словам, стратегическая цель рф в отношении Украины остается неизменной.

Начальник ГУР Кирилл Буданов верит в то, что в этом году возможно достичь режима прекращения огня, однако устойчивый, долгий мир он поставил под сомнение, ведь стратегическая цель рф не меняется. Такое мнение он высказал во время дискуссии по случаю специальной встречи YES "Три года - Время побеждать", передает корреспондент УНН

 Верю ли я в то, что в 2025 году возможно достичь режима прекращения огня и мира? Это кстати совершенно разные вещи - режим прекращения огня и мир. В прекращение огня я верю. В устойчивый, долгий мир, я оставлю это под сомнением, но пусть это будет мое личное мнение. Потому что стратегическая цель рф неизменна

- сказал Буданов. 

 Он отметил, что россия не сможет сейчас достичь своей цели, поэтому совершенно очевидно, что она будет дальше искать пути, как ее достигать. 

 "А здесь будут все формы и методы работы - гибридные угрозы, которые в конце концов могут в любой момент перерасти в то, что происходит сейчас. Вопрос оккупированных территорий никуда не денется если просто остановить огонь. Это Дамоклов меч. Это проблема и для них, и для нас. Мы не признаем оккупацию, они не признают, то, что мы ее не признаем. То есть это будет постоянной проблемой. Но в режим прекращения огня в целом, я верю. Это абсолютно реально", - заявил Буданов. 

 Дополнение

 Буданов объяснял, что россия видит себя империей, поэтому она не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными, политическими, внутренне-социальными методами достичь поглощения Украины. 

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что россии нужно прекращение огня "для передышки и продолжения агрессии".

Президент США Дональд Трамп верит, что путин хочет прекратить боевые действия.

Также Трамп заявил 24 февраля, что война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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