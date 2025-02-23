Для передишки та продовження агресії: голова СЗР заявив, що рф потребує припинення вогню

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що росії потрібне припинення вогню "для передишки та продовження агресії", передає УНН.

... росії це (припинення вогню - ред.) потрібно. Потрібно для передишки. Потрібна передишка для відновлення економіки, накопичення запасів, підготовки армії, перегрупування військ та продовження нової агресії проти України - сказав Іващенко на форумі "Україна. Рік 2025".

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