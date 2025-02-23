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15 березня, 19:03 • 119230 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178266 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144341 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136293 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115992 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107224 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102697 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139393 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133638 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127999 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Для передишки та продовження агресії: голова СЗР заявив, що рф потребує припинення вогню

Для передишки та продовження агресії: голова СЗР заявив, що рф потребує припинення вогню

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Голова СЗР Олег Іващенко заявив, що росія прагне припинення вогню для відновлення сил. За його словами, це потрібно ворогу для перегрупування та подальшої агресії проти України.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що росії потрібне припинення вогню "для передишки та продовження агресії", передає УНН.

... росії це (припинення вогню - ред.) потрібно. Потрібно для передишки. Потрібна передишка для відновлення економіки, накопичення запасів, підготовки армії, перегрупування військ та продовження нової агресії проти України 

- сказав Іващенко на форумі "Україна. Рік 2025".

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Сирський: ми б'ємо вже на 1750 км вглиб російської території23.02.25, 15:42 • 63059 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
sluzhba-zovnishnoi-rozvidky-ukrainyСлужба зовнішньої розвідки України
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