Для передышки и продолжения агрессии: глава СВР заявил, что рф нуждается в прекращении огня

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что россии нужно прекращение огня "для передышки и продолжения агрессии", передает УНН.

...россии это (прекращение огня - ред.) нужно. Нужно для передышки. Нужна передышка для восстановления экономики, накопления запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения новой агрессии против Украины - сказал Иващенко на форуме "Украина. Год 2025".

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Начальник ГУР Буданов заявил, что руководство рф осознало ошибочность вторжения из-за ложных данных разведки. россия планировала захватить Киев за 3 дня, но их расчеты оказались ошибочными.

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