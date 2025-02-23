Для передышки и продолжения агрессии: глава СВР заявил, что рф нуждается в прекращении огня
Киев • УНН
Глава СВР Олег Иващенко заявил, что россия стремится к прекращению огня для восстановления сил. По его словам, это нужно врагу для перегруппировки и дальнейшей агрессии против Украины.
Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что россии нужно прекращение огня "для передышки и продолжения агрессии", передает УНН.
...россии это (прекращение огня - ред.) нужно. Нужно для передышки. Нужна передышка для восстановления экономики, накопления запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения новой агрессии против Украины
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Начальник ГУР Буданов заявил, что руководство рф осознало ошибочность вторжения из-за ложных данных разведки. россия планировала захватить Киев за 3 дня, но их расчеты оказались ошибочными.
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