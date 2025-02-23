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Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 16655 просмотра

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Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
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россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 46289 просмотра

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В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 45181 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для передышки и продолжения агрессии: глава СВР заявил, что рф нуждается в прекращении огня

Для передышки и продолжения агрессии: глава СВР заявил, что рф нуждается в прекращении огня

Киев  •  УНН

 • 6044 просмотра

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Глава СВР Олег Иващенко заявил, что россия стремится к прекращению огня для восстановления сил. По его словам, это нужно врагу для перегруппировки и дальнейшей агрессии против Украины.

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что россии нужно прекращение огня "для передышки и продолжения агрессии", передает УНН.

...россии это (прекращение огня - ред.) нужно. Нужно для передышки. Нужна передышка для восстановления экономики, накопления запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения новой агрессии против Украины 

- сказал Иващенко на форуме "Украина. Год 2025".

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Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории23.02.25, 15:42 • 8864 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
sluzhba-vneshnei-razvedki-ukrainiСлужба внешней разведки Украины
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