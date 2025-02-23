Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории

Украина имеет средства поражения, которые могут бить по территории рф на 1700 км. В 2024 году Силы беспилотных систем провели около 130 операций, а целями успешного поражения стали 377 объектов рф. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем, кстати этот наш опыт перенимает также противник. Бьем врага на расстоянии, наращиваем удары по его территории. Дистанция поражения вглубь территории России уже достигла 1700 км. В 2024 году наши Силы беспилотных систем провели около 130 операций. Всего за 2024 год целями успешного комплексного поражения стали 377 объектов рф. В течение 2024 года государство поставило на фронт более 1,3 млн дронов. В этом году мы должны получить еще больше - сказал Сырский.

россия стремится оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей - Сырский

Он добавил, что Украина работает над направлением оптоволоконных FPV-дронов.

Ситуация с обеспечением в Силах обороны остается сложной - Сырский

Напомним

Сил обороны нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае рф, результаты атаки уточняются.