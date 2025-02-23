Сирський: ми б'ємо вже на 1750 км вглиб російської території

Україна має засоби ураження, які можуть бити по території рф на 1700 км. У 2024 році Сили безпілотних систем провели близько 130 операцій, а цілями успішного ураження стали 377 об’єктів рф. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Ми перші в світі створили Сили безпілотних систем, до речі цей наш досвід переймає також противник. Б’є ворога на відстані, нарощуємо удари по його території. Дистанція ураження вглиб території росії вже досягла 1700 км. В 2024 році наші Сили безпілотних систем провели близько 130 операцій. Загалом за 2024 рік цілями успішного комплексного ураження стали 377 об’єктів рф. Протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн дронів. Цього року ми маємо отримати ще більше - сказав Сирський.

росія прагне відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей - Сирський

Він додав, що Україна працює над напрямком оптоволоконних FPV-дронів.

Ситуація з забезпеченням в Силах оборони залишається складною - Сирський

Нагадаємо

Сил оборони завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї рф, результати атаки уточнюються.