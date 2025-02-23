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05:23 • 25917 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125210 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184247 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148570 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139796 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117821 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108291 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103026 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143544 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134959 перегляди

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Сирський: ми б'ємо вже на 1750 км вглиб російської території

Сирський: ми б'ємо вже на 1750 км вглиб російської території

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Сили безпілотних систем України провели близько 130 операцій у 2024 році, вразивши 377 об'єктів рф. Українська армія отримала понад 1,3 млн дронів та має засоби ураження на відстань до 1700 км.

Україна має засоби ураження, які можуть бити по території рф на 1700 км. У 2024 році Сили безпілотних систем провели близько 130 операцій, а цілями успішного ураження стали 377 об’єктів рф. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Ми перші в світі створили Сили безпілотних систем, до речі цей наш досвід переймає також противник. Б’є ворога на відстані, нарощуємо удари по його території. Дистанція ураження вглиб території росії вже досягла 1700 км. В 2024 році наші Сили безпілотних систем провели близько 130 операцій. Загалом за 2024 рік цілями успішного комплексного ураження стали 377 об’єктів рф. Протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн дронів. Цього року ми маємо отримати ще більше 

- сказав Сирський.

росія прагне відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей - Сирський23.02.25, 15:24 • 20071 перегляд

Він додав, що Україна працює над напрямком оптоволоконних FPV-дронів.

Ситуація з забезпеченням в Силах оборони залишається складною - Сирський23.02.25, 15:36 • 28119 переглядiв

Нагадаємо

Сил оборони завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї рф, результати атаки уточнюються.

Павло Башинський

Павло Башинський

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