Ситуація з забезпеченням в Силах оборони залишається складною - Сирський

Ситуація із забезпеченням ЗСУ залишається складною, тому Україна розраховує на ухвалення відповідних рішень та забезпечення критичної потреби в озброєнні і військової техніки. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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Не секрет, що для нас ситуація з забезпеченням залишається складною. З огляду на це ми сподіваємося на ухвалення відповідних рішень та забезпечення критичної потреби Сил оборони в озброєнні і військової техніки - сказав Сирський.

Він наголосив, що йде робота над покращенням комплектування ЗСУ.

"Також Україна нарощує власне виробництво озброєння і боєприпасів. Пріоритет ми надаємо технологічним рішенням, які допомагають зберегти життя нашим воїнам. Насамперед це напрямок БпЛА, роботизованих платформ, морських дронів. Ми перші в світі створили Сили безпілотних систем, до речі цей наш досвід переймає також противник. Б’є ворога на відстані, нарощуємо удари по його території", - додав Сирський.

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