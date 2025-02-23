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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125260 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184275 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148598 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139817 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117829 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108296 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ситуація з забезпеченням в Силах оборони залишається складною - Сирський

Ситуація з забезпеченням в Силах оборони залишається складною - Сирський

Київ • УНН

 • 28119 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ заявив про складну ситуацію із забезпеченням армії та очікування на нові поставки озброєння. Україна нарощує власне виробництво та створила перші у світі Сили безпілотних систем.

Ситуація із забезпеченням ЗСУ залишається складною, тому Україна розраховує на ухвалення відповідних рішень та забезпечення критичної потреби в озброєнні і військової техніки. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Не секрет, що для нас ситуація з забезпеченням залишається складною. З огляду на це ми сподіваємося на ухвалення відповідних рішень та забезпечення критичної потреби Сил оборони в озброєнні і військової техніки

- сказав Сирський.

Він наголосив, що йде робота над покращенням комплектування ЗСУ.

"Також Україна нарощує власне виробництво озброєння і боєприпасів. Пріоритет ми надаємо технологічним рішенням, які допомагають зберегти життя нашим воїнам. Насамперед це напрямок БпЛА, роботизованих платформ, морських дронів. Ми перші в світі створили Сили безпілотних систем, до речі цей наш досвід переймає також противник. Б’є ворога на відстані, нарощуємо удари по його території", - додав Сирський.

росія прагне відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей - Сирський23.02.25, 15:24 • 20071 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

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