Ситуация с обеспечением в Силах обороны остается сложной - Сырский

Ситуация с обеспечением ВСУ остается сложной, поэтому Украина рассчитывает на принятие соответствующих решений и обеспечение критической потребности в вооружении и военной технике. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

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Не секрет, что для нас ситуация с обеспечением остается сложной. Учитывая это, мы надеемся на принятие соответствующих решений и обеспечение критической потребности Сил обороны в вооружении и военной технике - сказал Сырский.

Он отметил, что идет работа над улучшением комплектования ВСУ.

«Также Украина наращивает собственное производство вооружения и боеприпасов. Приоритет мы предоставляем технологическим решениям, которые помогают сохранить жизнь нашим воинам. Прежде всего это направление БпЛА, роботизированных платформ, морских дронов. Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем, кстати этот наш опыт перенимает также противник. Бьем врага на расстоянии, наращиваем удары по его территории», - добавил Сырский.

россия стремится оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей - Сырский