россия стремится оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей - Сырский

Конечная цель россиян в этой войне - захват всей Украины, но по состоянию на сейчас они стремятся оттеснить Силы обороны за пределы восточных и южных областей и выйти на их админграницы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

Сегодня, как и тогда, конечный замысел россиян - захват всей Украины. По состоянию на сейчас они стремятся оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей и выйти на их административные границы. Стремятся они уже это не один год. Через три года полномасштабной российской агрессии их планы остаются нереализованными, что не позволяет российскому руководству объявить так называемую победу. Наша задача воевать и бить врага, и мы выполняем эту задачу - сказал Сырский.

Дополнение

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России. Так, за минувшие сутки, 22 февраля, отминусовали 1 180 оккупантов и более 250 единиц техники врага.