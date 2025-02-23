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Вище керівництво рф усвідомило, яку страшну помилку зробило в 2022 році, напавши на Україну - Буданов

Київ • УНН

 • 69970 перегляди

Начальник ГУР Буданов заявив, що керівництво рф усвідомило помилковість вторгнення через неправдиві дані розвідки. росія планувала захопити Київ за 3 дні, але їхні розрахунки виявилися хибними.

Керівництво рф усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді у 2022 році, напавши на Україну, тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Підходячи до третьої річниці повномасштабного вторгнення керівництво рф усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді у 2022 році. Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їхніх спеціальних і розвідувальних служб, які базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. По факту, на це просто списувалися величезні кошти. Базуючись на неправдивих абсолютно даних, їх робили не нормальні висновки, які призвели до того, що спочатку рф, розпочинаючи "спецільну воєнну операцію" мріяла за термін 3+10 - за три доби зайти в Київ і не пізніше, ніж на 10 добу після цього подавити точки спротиву по країні, якщо вони б були. Зрештою це вилилося в повномасштабну війну", - сказав Буданов.

"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого23.02.25, 14:17 • 64212 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
kyrylo-budanovКирило Буданов
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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