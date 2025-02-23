Вище керівництво рф усвідомило, яку страшну помилку зробило в 2022 році, напавши на Україну - Буданов

Керівництво рф усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді у 2022 році, напавши на Україну, тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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"Підходячи до третьої річниці повномасштабного вторгнення керівництво рф усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді у 2022 році. Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їхніх спеціальних і розвідувальних служб, які базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. По факту, на це просто списувалися величезні кошти. Базуючись на неправдивих абсолютно даних, їх робили не нормальні висновки, які призвели до того, що спочатку рф, розпочинаючи "спецільну воєнну операцію" мріяла за термін 3+10 - за три доби зайти в Київ і не пізніше, ніж на 10 добу після цього подавити точки спротиву по країні, якщо вони б були. Зрештою це вилилося в повномасштабну війну", - сказав Буданов.

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