Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

Руководство рф осознало, какую страшную ошибку они сделали тогда в 2022 году, напав на Украину, потому что они признали, что базировались на абсолютно ложных данных. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

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«Подходя к третьей годовщине полномасштабного вторжения руководство рф осознало, какую страшную ошибку они совершили тогда в 2022 году. Почему страшную? Потому что они признали, что базировались на абсолютно ложных данных. Это провал полный их специальных и разведывательных служб, которые базировались на данных агентуры, которая работала здесь в Украине. По факту, на это просто списывались огромные средства. Основываясь на ложных абсолютно данных, их делали не нормальные выводы, которые привели к тому, что сначала рф, начиная «специальную военную операцию» мечтала за срок 3+10 - за трое суток зайти в Киев и не позднее, чем на 10 сутки после этого подавить точки сопротивления по стране, если они бы были. В конце концов это вылилось в полномасштабную войну», - сказал Буданов.

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