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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

Киев  •  УНН

 • 10726 просмотра

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Начальник ГУР Буданов заявил, что руководство рф осознало ошибочность вторжения из-за ложных данных разведки. россия планировала захватить Киев за 3 дня, но их расчеты оказались ошибочными.

Руководство рф осознало, какую страшную ошибку они сделали тогда в 2022 году, напав на Украину, потому что они признали, что базировались на абсолютно ложных данных. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

«Подходя к третьей годовщине полномасштабного вторжения руководство рф осознало, какую страшную ошибку они совершили тогда в 2022 году. Почему страшную? Потому что они признали, что базировались на абсолютно ложных данных. Это провал полный их специальных и разведывательных служб, которые базировались на данных агентуры, которая работала здесь в Украине. По факту, на это просто списывались огромные средства. Основываясь на ложных абсолютно данных, их делали не нормальные выводы, которые привели к тому, что сначала рф, начиная «специальную военную операцию» мечтала за срок 3+10 - за трое суток зайти в Киев и не позднее, чем на 10 сутки после этого подавить точки сопротивления по стране, если они бы были. В конце концов это вылилось в полномасштабную войну», - сказал Буданов.

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля23.02.25, 14:17 • 46690 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
kyrylo-budanovКирилл Буданов
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kievКиев

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