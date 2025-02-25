рф бачить себе імперією і не зупиниться у спробах досягти поглинання України - Буданов

росія бачить себе імперією, тому вона не зупиниться й буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, внутрішньо-соціальними методами досягти поглинання України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", передає кореспондент УНН.

Чи змінилися їх стратегічні завдання? Ні. На мій погляд, це завдання не зміниться ніколи. рф не бачить себе федерацією. Вона бачить себе імперією. Для існування імперії потрібні як мінімум три держави в їх розумінні. Це росія, білорусь, вона частково, більшою часткою є. Не вистачає України. Без цього існування російської імперії неможливе. Тому вона не зупиниться й буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, неполітичними, внутрішньо-соціальними методами досягти поглинання України - сказав Буданов.

Очільник ГУР заявив, що росіянам потрібна територія, населення, заводи.

"Без нас імперія не може відбутися. Тому їх стратегічна мета незмінна. Воєнним шляхом рф розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Я не буду казати якісь не зрозумілі речі про те, що в росії нічого не вдається і, що все в них погано. Це не так. Вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже значний і не достатній для досягнення швидкої стратегічної мети, тому їм потрібна пауза. Їм потрібно відновити свої сили, зробити роботу над помилками, спробувати дестабілізувати до кінця ситуацію тут в середині і тоді в них з'являється нове вікно спроможностей для того, щоб досягти своєї стратегічної мети", - пояснив Буданов.

Доповнення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор володимир путін не хоче завершення війни, адже це для нього інструмент контролю росіянами.

Президент США Дональд Трамп вірить, що путін хоче припинити бойові дії.

24 лютого Дональд Трамп відмовився називати президента рф володимира путіна диктатором.