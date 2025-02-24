Трамп відмовився називати путіна диктатором

Президент США Дональд Трамп відмовився називати президента рф володимира путіна диктатором, передає УНН.

На запитання, чи вжив би він термін диктатор для опису путіна, Трамп завив: "Я не вживаю ці слова легковажно".

Доповнення

Минулого тижня Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".

Лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Британії розкритикували заяву Трампа, який назвав Зеленського "диктатором без виборів". КМІС спростував слова Трампа про 4% рейтинг Зеленського, вказавши на 60% довіри українців.

Володимир Зеленський заявив, що не ображається на президента США Дональда Трампа за те, що той назвав його "диктатором".